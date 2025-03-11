Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Постпред РФ при ООН заявил о превращении ЕС в «русофобский блок»

Небензя: Евросоюз окончательно трансформировался в русофобский блок
close
Нэнси Сисель/РИА «Новости»

Евросоюз окончательно оформился в «русофобский блок», который поставил свое благосостояние на кон в борьбе с Россией, заявил в ходе заседания Совбеза ООН постпред РФ при организации Василий Небензя. Его цитирует ТАСС.

«Некогда здравый интеграционный клуб <...> сегодня окончательно превратился в закостенелый и агрессивный русофобский блок, поставивший свое <...> благополучие на кон в бессмысленном противостоянии своему восточному соседу», — заявил дипломат.

Он добавил, что в этой борьбе ЕС терпит поражение.

4 марта глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила «эру вооружения Европы». Предложенный ею план подразумевает «мобилизацию» €800 млрд инвестиций в течение четырех лет.

Средства необходимы, чтобы продолжать поддерживать Украину, а также «взять больше ответственности» за безопасность самой Европы. По ее словам, пакет на €800 млрд способен трансформировать ЕС в мощный «оборонный союз».

11 марта фон дер Ляйен заявила, что ЕС намерен задействовать все финансовые рычаги для ускорения перевооружения континента из-за якобы враждебности России.

Ранее в США рассказали об успехах России по «расколу» НАТО.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами