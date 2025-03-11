Постпред РФ при ООН заявил о превращении ЕС в «русофобский блок»

Евросоюз окончательно оформился в «русофобский блок», который поставил свое благосостояние на кон в борьбе с Россией, заявил в ходе заседания Совбеза ООН постпред РФ при организации Василий Небензя. Его цитирует ТАСС.

«Некогда здравый интеграционный клуб <...> сегодня окончательно превратился в закостенелый и агрессивный русофобский блок, поставивший свое <...> благополучие на кон в бессмысленном противостоянии своему восточному соседу», — заявил дипломат.

Он добавил, что в этой борьбе ЕС терпит поражение.

4 марта глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила «эру вооружения Европы». Предложенный ею план подразумевает «мобилизацию» €800 млрд инвестиций в течение четырех лет.

Средства необходимы, чтобы продолжать поддерживать Украину, а также «взять больше ответственности» за безопасность самой Европы. По ее словам, пакет на €800 млрд способен трансформировать ЕС в мощный «оборонный союз».

11 марта фон дер Ляйен заявила, что ЕС намерен задействовать все финансовые рычаги для ускорения перевооружения континента из-за якобы враждебности России.

Ранее в США рассказали об успехах России по «расколу» НАТО.