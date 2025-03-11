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Армения заинтересована стать наблюдателем в БРИКС

Глава МИД Армении Мирзоян: Ереван заинтересован стать наблюдателем в БРИКС
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Правительство Бразилии

Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян заявил в интервью индийскому порталу WION, что Ереван заинтересован в том, чтобы получить в БРИКС статус наблюдателя.

«Да, мы участвовали в работе БРИКС, а также Шанхайской организации сотрудничества», — сказал он.

По его словам, армянская сторона по-прежнему заинтересована в получении статуса наблюдателя в этой организации «и в том, чтобы посмотреть, что такое сотрудничество и этот формат могут принести нашему региону».

Посол России в Армении Сергей Копыркин ранее заявил, что БРИКС представляет собой группу суверенных государств, в которой не принято навязывать нелепые решения или оказывать давление. Дипломат добавил, что данная структура не является традиционной международной организацией, для вступления в которую требуется принимать юридические обязательства или изменять национальное законодательство. Копыркин также отметил, что возможное в будущем подключение Азербайджана и Армении к БРИКС может позитивно отразиться на процессе нормализации отношений двух стран.

Ранее Алиев и Пашинян встречались на полях саммита БРИКС.

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