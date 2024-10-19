Посол РФ назвал членство в БРИКС ключом к нормализации отношений Армении и Азербайджана

Возможное в будущем подключение Азербайджана и Армении к БРИКС может позитивно отразиться на процессе нормализации отношений двух стран. Такое мнение в интервью РИА Новости высказал посол Российской Федерации в Ереване Сергей Копыркин.

По словам дипломата, членство двух этих стран в БРИКС позволило бы увеличить поле межгосударственного диалога, что позитивно отразится на процессе нормализации их отношений.

Россия в 2024 году председательствует в БРИКС. В этом году к объединению присоединились Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Также в БРИКС состоят Бразилия, Индия, Китай и ЮАР.

close Алина Джусь/«Газета.Ru»

В сентябре помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что на саммите БРИКС, который пройдет с 22 по 24 октября в Казани, скорее всего, не произойдет расширения организации.

По его словам, страны — члены БРИКС договорились о том, чтобы на саммите в Казани принять положение о новом статусе: государство-партнер. Такие страны не будут иметь права голоса при принятии ключевых решений в рамках БРИКС. Однако со временем, в случае их активного участия в деятельности организации, они смогут получить приглашение и стать полноправными членами БРИКС.

Ранее Путин заявил, что страны БРИКС обогнали G7 по ВВП.