Посол РФ назвал преимущества для Армении от вступления в БРИКС

БРИКС представляет собой группу суверенных государств, в которой не принято навязывать нелепые решения или оказывать давление. Об этом рассказал посол России в Армении Сергей Копыркин в интервью РИА Новости.

«Это клуб суверенных государств, в рамках которого не принято навязывать абсурдные или малореалистичные решения, «выкручивать руки» для обслуживания интересов кучки предводителей. <...> Все вопросы деятельности объединения разрешаются в ходе взаимоуважительного конструктивного диалога, учитывающего интересы и озабоченности всех вовлеченных игроков», – пояснил он, отвечая на вопрос о преимуществах взаимодействия Армении в рамках БРИКС.

Дипломат добавил, что данная структура не является традиционной международной организацией, для вступления в которую требуется принимать юридические обязательства или изменять национальное законодательство.

Копыркин также отметил, что возможное в будущем подключение Азербайджана и Армении к БРИКС может позитивно отразиться на процессе нормализации отношений двух стран.

Ранее Матвиенко заявила, что саммит БРИКС в Казани определит ход истории.