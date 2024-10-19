Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Посол РФ назвал преимущества для Армении от вступления в БРИКС

Посол в Армении: в БРИКС не принято навязывать решений и «выкручивать руки»

close
Пресс-служба МИД РФ

БРИКС представляет собой группу суверенных государств, в которой не принято навязывать нелепые решения или оказывать давление. Об этом рассказал посол России в Армении Сергей Копыркин в интервью РИА Новости.

«Это клуб суверенных государств, в рамках которого не принято навязывать абсурдные или малореалистичные решения, «выкручивать руки» для обслуживания интересов кучки предводителей. <...> Все вопросы деятельности объединения разрешаются в ходе взаимоуважительного конструктивного диалога, учитывающего интересы и озабоченности всех вовлеченных игроков», – пояснил он, отвечая на вопрос о преимуществах взаимодействия Армении в рамках БРИКС.

Дипломат добавил, что данная структура не является традиционной международной организацией, для вступления в которую требуется принимать юридические обязательства или изменять национальное законодательство.

Копыркин также отметил, что возможное в будущем подключение Азербайджана и Армении к БРИКС может позитивно отразиться на процессе нормализации отношений двух стран.

Ранее Матвиенко заявила, что саммит БРИКС в Казани определит ход истории.

Все новости на тему:
БРИКС
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами