Политолог порассуждал о том, как Россия ответит на массированный налет дронов

Россия ответит на массированный налет украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на поле боя. Такое предположение в эфире «Радио 1» сделал политолог Юрий Светов.

«Отвечать мы будем на поле боя в Курской области, где должны завершиться операции по их (ВСУ. — «Газета.Ru») выдавливанию, и атаки по другим направлениям», — сказал эксперт.

По его мнению, подобные налеты имеют цель вызвать противодействие политике страны в обществе, что соответствует британской политике. Лондон может быть причастен к данному теракту, отметил Светов.

В ночь на 11 марта российские военные сбили свыше 330 украинских беспилотников над территорией 10 регионов РФ. Массированный удар дронов ВСУ произошел в преддверии встречи американской и украинской делегаций в Джидде. Зачем Киев пошел на такой шаг и скажется ли эта атака на переговорах в Саудовской Аравии — в материале военного обозревателя «Газеты.Ru» Михаила Ходаренка.

Ранее ВС РФ поразили аэродромную инфраструктуру Украины.