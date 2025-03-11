Политолог допустил, что Британия причастна к налету БПЛА на регионы РФ

Великобритания может быть причастна к налету беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на российские регионы. Такое предположение в беседе с «Радио 1» сделал политолог Юрий Светов. Данная провокация, по его словам, приурочена к началу американо-украинских переговоров в Саудовской Аравии.

«В Киев приезжал советник по стратегическим вопросам, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, который консультировал и советовал. Одна из особенностей английских действий — провокация. <...> Это попытка доказать, что Украина еще какая, что она может сопротивляться и даже атаковать Россию», — сказал эксперт.

Он добавил, что атака беспилотников вглубь России — это украино-великобританский стиль. Каждый раз, когда возникала тенденция к разрешению конфликта, начинались провокации, обратил внимание Светов.

В ночь на 11 марта российские военные сбили свыше 330 украинских беспилотников над территорией 10 регионов РФ. Массированный удар дронов ВСУ произошел в преддверии встречи американской и украинской делегаций в Джидде. Зачем Киев пошел на такой шаг и скажется ли эта атака на переговорах в Саудовской Аравии — в материале военного обозревателя «Газеты.Ru» Михаила Ходаренка.

Ранее в Раде раскритиковали массированный удар ВСУ по территории России.