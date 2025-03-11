ВС РФ поразили аэродромную инфраструктуру Украины

Минобороны: ВС нанесли поражение аэродромам, технике и военным ВСУ в 147 районах

Российские войска нанесли поражение технике и личному составу Вооруженных сил Украины (ВСУ) и иностранным наемникам в 147 районах в зоне проведения специальной военной операции. Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны России.

Отмечается, что в операции были задействованы оперативно тактическая авиация, ударные беспилотные летательные аппараты, ракетные войска и артиллерия группировок войск российских Вооруженных сил.

Поражение также нанесено аэродромной инфраструктуре Украины.

До этого в Минобороны РФ назвали причину атак украинских беспилотников по Москве и Московской области. По данным ведомства, массированный удар был нанесен в преддверии американо-украинских переговоров.

В течение минувшей ночи дежурные средства ПВО отбили одну из самых массовых атак беспилотников Вооруженных сил Украины. Основной удар был нацелен на Курскую, Московскую и Брянскую области. После атаки аэропорты в Москве, Ярославле и Нижнем Новгороде временно приостанавливали работу.

Ранее генсек ОБСЕ ушел от ответа на вопрос об атаке украинских БПЛА на РФ.