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В США заявили об отсутствии единства в Европе по украинскому вопросу

Responsible Statecraft: в ЕС произошел раскол из-за вопроса о поддержке Украины
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Olivier Matthys/AP

У европейских стран нет единого мнения по вопросу о поддержке Украины, считают аналитики американского Института ответственного государственного управления Куинси. Об этом говорится в материале журнала Responsible Statecraft, издаваемого институтом.

«Череда громких заявлений и встреч за последние несколько недель убедительно доказывает, что ЕС и Европа отнюдь не столь «единодушны» в этом вопросе, как рассчитывали показать», — указано в статье.

В статье говорится, что итоговый документ недавнего саммита по Украине в Брюсселе не смогли принять из-за вето Венгрии. Однако принятие документа едва ли бы на что-то повлияло, так как в нем нет конкретного плана, который можно было бы реализовать, отмечают аналитики.

Кроме того, в материале говорится об отсутствии энтузиазма в ЕС по поводу вопроса об отправке на Украину миротворцев.

До этого сообщалось, что расширение помощи Европейского союза Украине и план милитаризации объединения поддержали 26 из 27 его стран. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто отмечал, что декларация, поддержанная не всеми странами ЕС, не имеет юридической силы.

Ранее в Европе заявили, что Зеленский обезумел.

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