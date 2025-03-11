Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Европе заявили, что Зеленский обезумел

Евродепутат от Словакии Блага: Зеленский обезумел, в Киеве скоро смена власти
close
Yves Herman/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский в реальности обезумел, в Киеве, вероятно, произойдет смена власти. Об этом заявил в интервью ТАСС депутат Европарламента от Словакии Любош Блага.

Блага добавил, что в случае, если Зеленский останется диктатором Украины, подчеркнув, что это реальный термин, поскольку у политика нет мандата, — невозможно будет поверить, что она сможет быть нормальной страной, которой можно будет доверять.

«Но, вероятно, на Украине произойдет перемена. И [президент США Дональд] Трамп очень правильно сказал, что поддержка Зеленского близка к нулю. Может быть, новый лидер принесет более доверительные отношения», — отметил собеседник агентства.

По словам евродепутата, Словакия находится в серьезном конфликте с Украиной по поводу газа, обвинив в сложившейся ситуации Зеленского, имея в виду отмену продления соглашения о транзите российского газа в Европу через Украину. Блага подчеркнул, что произошедшее — это «не просто детская игра, это очень, очень серьезно». Собеседник агентства указал, что отмена транзита газа — «это воинственное послание против Словакии».

Транзит российского газа в Европу через Украину прекратился с 1 января. Это было сделано после официального отказа Киева продлевать соглашение с Москвой о транзите топлива после истечения контракта, который действовал до 31 декабря 2024 года.

Новый договор подписан не был. Из-за этого газа лишился ряд европейских стран, получавших его транзитом через Украину, в том числе Словакия.

6 марта агентство Reuters сообщало, что лидеры стран Евросоюза на внеочередном саммите в Брюсселе обратились к Еврокомиссии, Словакии и Украине с просьбой активизировать усилия по решению проблемы транзита российского газа через территорию украинского государства, включая путь возобновления.

Ранее эксперт назвал недальновидным решение ЕС продолжать поддержку Украины.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами