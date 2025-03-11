Голикова назвала недопустимый вопрос женщинам от работодателей

Голикова пристыдила работодателей за вопрос о рождении детей при трудоустройстве

Почти все кадровые службы предприятий при трудоустройстве задают женщинам вопрос об их планах на рождение детей. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова на совещании по вопросам организации работы Совета при президенте по реализации государственной демографической и семейной политики, пишет ТАСС.

«Это недопустимая ситуация», — подчеркнула она.

По словам Голиковой, такие требования мешают правительству влиять на «просемейные установки».

В феврале 2025 года в Госдуму был внесен законопроект о декрете, который предусматривает возможность выхода женщин в декретный отпуск на любом сроке беременности и направлен на своевременную диагностику состояния здоровья, снижение рисков возможных осложнений и выявление пациенток, которым требуется госпитализация.

Опрос, проведенный финансовым маркетплейсом «Выберу.ру», показал, что каждый третий россиянин — 33% — опасается роста дискриминации женщин при найме из-за нового законопроекта о декрете.

До этого депутат Госдумы Виталий Милонов предложил ввести бесплатный проезд на общественном транспорте для беременных женщин.

Ранее в Совфеде поддержали закон о продлении программы маткапитала.