Для беременных россиянок предложили ввести бесплатный проезд

В России необходимо ввести бесплатный проезд на общественном транспорте для беременных женщин. Такое предложение депутат Госдумы Виталий Милонов направил вице-премьеру РФ Татьяне Голиковой, передает RT со ссылкой на копию документа.

В обращении Милонов напомнил, что в России сегодня взят курс на укрепление института семьи и увеличение рождаемости. Для этого действуют различные льготы и меры поддержки — как федеральные, так и региональные.

При этом на местном уровне часто выдвигаются предложения по расширению перечня мер поддержки молодых матерей. Так, депутат напомнил, что глава Кировской области Александр Соколов предложил предоставить беременным право на бесплатный проезд в общественном транспорте. Это хорошая инициатива, которая облегчит будущим мамам передвижение, отметил парламентарий и призвал ввести такую практику по всей стране.

До этого в нескольких регионах ввели единовременные выплаты для беременных студенток в 100-150 тыс. рублей — такая мера, в том числе, действует теперь в Ульяновской, Орловской, Брянской, Ленинградской областях. В Госдуме также предлагали ввести для них специальное пособие в размере МРОТ.

Ранее в Госдуме поддержали увеличение пособия уволенным беременным.