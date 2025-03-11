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Бывшего муниципального депутата внесли в перечень террористов и экстремистов

Росфинмониторинг включил Горинова в список террористов и экстремистов
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Reuters

Бывший муниципальный депутат Красносельского района Москвы Алексей Горинов внесен в перечень террористов и экстремистов. Об этом свидетельствуют данные на портале Росфинмониторинга.

«Горинов Алексей Александрович, 26.07.1961 года рождения, г. Москва», — говорится в перечне.

Также в список попал музыкант Игорь Левченко.

Всего в перечень были добавлены 53 человека, включая пятерых подростков в возрасте от 15 до 17 лет.

С 2022 года Горинов отбывает срок по делу о фейках об армии. Обвинение запрашивало для него 3,5 года лишения свободы. В ноябре прошлого года суд приговорил Горинова к трем годам колонии по делу об оправдании терроризма. С учетом приговора по старому делу он проведет в заключении еще пять лет. Горинов стал первым в России человеком, приговоренным к реальному сроку по статье о фейках о Вооруженных силах РФ.

Ранее Горинова поставили на учет как склонного к терроризму.

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