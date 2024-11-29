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Экс-депутата Алексея Горинова поставили на учет как склонного к терроризму

Экс-депутат Горинов сообщил о постановке на учет как склонного к терроризму

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moks.msk.ru

Бывшего московского муниципального депутата Алексея Горинова поставили в СИЗО на учет как склонного к терроризму. Об этом он сообщил в зале суда, где ему должны вынести приговор по уголовному делу об оправдании деятельности «Азова» (организация признана террористической и экстремистской, запрещена в России), передает Telegram-канал «Осторожно. новости».

В зале военного суда во Владимире Горинов поприветствовал публику, пошутил про курс рубля и рассказал, что перед конвоированием на заседание ему объявили, что теперь он состоит на учете как «лицо, склонное к совершению террористических актов», пишет канал.

После этого он снял тюремную робу, под которой был свитер с нацепленным рисунком знака «пацифик».

Приговор по его делу еще не вынесен. Дело по статье об оправдании терроризма в отношении бывшего депутата возбудили после его разговоров в тюремной больнице во Владимире, где Горинов оказался из-за хронической болезни легких. Сокамерники утверждают, что экс-мундеп оправдывал подрыв Крымского моста и рассказывал о батальоне «Азов» и спецподразделении ГУР «Кракен».

Обвинение запрашивает для него 3,5 года лишения свободы.

В 2022 году Горинова приговорили к семи годам по делу о фейках об армии.

Ранее против блогера и математика Вербицкого завели дело о призывах к терроризму.

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