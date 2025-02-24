В Минэнерго заявили о желании западных нефтегазовых компаний вернуться на рынок РФ

Цивилев: западные нефтегазовые компании хотят вернуться в РФ, но боятся санкций

Значительное число западных нефтегазовых компаний выражают заинтересованность в возвращении на российский рынок, однако их останавливают риски санкционного давления. Об этом заявил глава Минэнерго России Сергей Цивилев, слова которого передает ТАСС.

При этом, по словам министра, Россия сохранит технологический суверенитет, достигнутый за годы ограничений.

«Они хотят вернуться, многие готовы это сделать, но опасаются новых санкций. Если бы ограничения отменили, множество компаний немедленно активизировались бы здесь», — отметил Цивилев.

Отвечая на вопрос о возможной утрате Россией технологического суверенитета, министр подчеркнул, что такой сценарий исключен.



«Теперь мы осознаем важность самообеспечения. Научное и промышленное сообщества понимают: полагаться на внешние решения нельзя — необходимо гарантировать собственную безопасность», — сказал он.

23 февраля спецпосланник президента США Стивен Уиткофф заявил, что Соединенные Штаты рассчитывают, что американский бизнес сможет вернуться в Россию при достижении договоренностей по Украине.

Ранее стало известно, какие автобренды могут вернуться в Россию.