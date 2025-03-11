Политолог: Запад не оценит украинскую атаку БПЛА вглубь России

Массированной атакой беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на Подмосковье и другие регионы России Киев пытался показать Западу, что может дать «ответку» в воздухе, но на деле лишь обратил внимание общественности на совершенное им военное преступление. Такое мнение в интервью Tsargrad.tv высказал политолог Данила Гуреев.

Эксперт допустил, что мир скоро перестанет закрывать глаза на теракты Киева.

«Действие это очень специфическое, откровенно говоря, глупое, потому что, кроме как акт терроризма, по-другому восприниматься не будет. Это ни в коей мере не усиливает украинские переговорные позиции. Наоборот, это демонстрирует всему миру, с какими людьми мы с вами ведем боевые действия», — сказал Гуреев.

В ночь на 11 марта российские военные сбили свыше 330 украинских беспилотников над территорией 10 регионов РФ. Массированный удар дронов ВСУ произошел в преддверии встречи американской и украинской делегаций в Джидде. Зачем Киев пошел на такой шаг и скажется ли эта атака на переговорах в Саудовской Аравии — в материале военного обозревателя «Газеты.Ru» Михаила Ходарёнка.

Ранее эксперт рассказал, как часто ВСУ способны проводить масштабные атаки дронами.