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ВОЗ предупредила работников о сложных мерах на фоне выхода США

Reuters: ВОЗ уведомила сотрудников о сложных мерах на фоне ожидаемого выхода США
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Denis Balibouse/Reuters

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) уведомила работников о неизбежности сложных сложных решений на фоне планирующегося выхода США из организации. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на внутреннее письмо.

«В письме не было объявлено о немедленном сокращении персонала, но было сказано: «учитывая масштабы проблем, с которыми мы (ВОЗ - ред.) сталкиваемся, некоторые сложные решения неизбежны», — говорится в сообщении.

В публикации говорится, что организация планирует пересмотреть приоритеты для повышения эффективности работы и ввести лимит на действие контрактов для сотрудников. В письме также говорится, что ВОЗ намерена привлекать дополнительные средства от стран, а также частных инвесторов.

До этого агентство Bloomberg писало, что ВОЗ предложила ряду сотрудников ранний выход на пенсию для снижения расходов на фоне ожидаемого выхода из организации США, о котором заявлял американский лидер Дональд Трамп.

Организация предложила работникам, достигшим к июню текущего года 55 лет и старше, выход на пенсию с четырехмесячными выплатами. Уточняется, что решение является добровольным.

Ранее в российском офисе ВОЗ выразили надежду на пересмотр США решения о выходе.

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