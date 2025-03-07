ВОЗ предложила сотрудникам выйти на пенсию из-за решения Трампа

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предложила ряду сотрудников ранний выход на пенсию для снижения расходов на фоне ожидаемого выхода из организации США, о котором заявлял американский лидер Дональд Трамп. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на данные внутренней коммуникации ВОЗ.

«ВОЗ просит некоторых сотрудников рассмотреть возможность досрочного выхода на пенсию, так как ведомство при ООН стремится снизить расходы после решения президента США», — говорится в сообщении.

ВОЗ предлагает сотрудникам, достигшим к июню текущего года 55 лет и старше, выход на пенсию с четырехмесячными выплатами. Уточняется, что решение добровольное.

В январе текущего года президент США Дональд Трамп подписал указ о выходе страны из Всемирной организации здравоохранения. В 2020 году американский лидер посчитал, что организация неверно действовала во время пандемии коронавируса.

Всемирная организация здравоохранения — самостоятельная международная организация, связанная с Организацией Объединенных Наций (ООН) специальным соглашением о сотрудничестве, состоящая из 194 государств-членов. Ее основная функция состоит в решении международных проблем здравоохранения населения Земли.

Ранее в российском офисе ВОЗ выразили надежду на пересмотр США решения о выходе.