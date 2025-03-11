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В Госдуме оценили переговоры Украины и США в Джидде

Депутат Чепа: переговорами в Джидде Киев хочет смягчить провал Зеленского в США
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Евгений Биятов/РИА Новости

В ходе переговоров между Соединенными Штатами и Украиной в Джидде Киев хочет смягчить последствия провальной поездки Владимира Зеленского в Вашингтон на встречу с Дональдом Трампом. Об этом в беседе с «Лентой.ру» заявил первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

По его словам, «сегодня идет попытка каким-то образом смягчить ситуацию» после переговоров в Вашингтоне. Этим обусловлены и сегодняшняя массированная атака БПЛА ВСУ по территории России, считает депутат.

«Их атаки — это специально сделано, в том числе чтобы показать, что у ВСУ есть силы и возможности, хотя они атакуют гражданские цели. Это, скорее, будет иметь абсолютно негативные последствия для всех здравомыслящих политиков», — сказал Чепа.

В Саудовской Аравии начались переговоры между Украиной и США. Со стороны Киева во встрече принимают участие глава офиса президента Украины Андрей Ермак, глава МИД Андрей Сибига и министр обороны Рустем Умеров. Американскую делегацию возглавляют государственный секретарь Марко Рубио и помощник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц.

Вашингтон обозначил главную цель переговоров как «создание рамок для мирного соглашения и прекращения огня». Киев собирается обсудить предоставление гарантий безопасности от Вашингтона и противостоять попыткам навязать невыгодные для украинской стороны условия. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Польше обратились к Украине и США на фоне встречи в Джидде.

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Переговоры о мире на Украине
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