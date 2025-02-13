Трансатлантические отношения балансируют на грани серьезного кризиса из-за украинского конфликта. Стремление Евросоюза к полноценному участию в переговорах с Россией встречает решительное сопротивление со стороны администрации США, заявил германский политолог Александр Рар в интервью газете «Взгляд».

По мнению Рара, недавний телефонный разговор Путина и Трампа вызвал в Европе волну негодования.

«Европейские заявления о своей незаменимой роли в переговорном процессе, скорее всего, лишь усилят напряженность в отношениях с Вашингтоном», – подчеркнул эксперт.

Отказ Белого дома включить в запланированную встречу с российским лидером главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен и верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Каю Каллас является, по словам Рара, шагом, подрывающим единство западного мира и способствующим эскалации конфликта между США и ЕС. Он отметил, что Берлин, Париж и Лондон таким образом оказываются под двойным давлением – со стороны как России, так и США.

Сегодня философ Александр Дугин заявил, что Европа оказалась на обочине, а в мире вступает в силу порядок великих держав. При этом он отметил, что очень многое предстоит сделать для укрепления нового миропорядка.

Ранее в Польше раскрыли позицию России на переговорах с Трампом.