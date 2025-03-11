Лавров предположил, что Запад верит только в сатану

Запад вряд ли верит «в кого-то, кроме сатаны», и он делает все для того, чтобы Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) прекратила свое существование. Об этом в ходе переговоров с генсеком ОБСЕ Феридуном Синирлиоглу заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, передает ТАСС.

«Что касается бюджета, то мы давно уже, я сейчас не вспомню, когда, согласились с теми цифрами, которые в проекте этого документа записаны», — заявил он.

По словам Лаврова, российская сторона не согласна с тем, чтобы этот бюджетный, сугубо прагматичный и технический документ нагружался политическими оценками, как это пытаются сделать представители западных стран.

Он подчеркнул, что согласие на бюджет было дано исходя из желания достичь консенсуса. Лавров отметил, что только договоренности могут спасти ОБСЕ, а не Запад.

11 марта Лавров обсудил с генсеком ОБСЕ Феридуном Синирлиоглу урегулирование украинского конфликта. Также глава внешнеполитического ведомства РФ во время встречи заявил, что все цели и принципы организации в настоящее время грубо нарушаются. Он отметил, что Москва рассчитывает на опыт Синирлиоглу в улучшении ситуации.

Ранее в Кремле заявили о больших проблемах у ОБСЕ.