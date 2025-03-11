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Лавров рассказал о методах урегулирования ситуации в Сирии

Лавров: в Сирии нужно обеспечить вовлечение всех групп в политический процесс
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МИД России

В Сирии нужно обеспечить вовлечение всех групп в политический процесс. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, передает ТАСС.

«Абсолютно безальтернативным должен быть подход, который на деле обеспечит вовлечение в политический процесс всех без исключения представителей этнических, конфессиональных и, конечно, политических групп», — сказал он.

9 марта агентство SANA сообщило, что конфликт между сирийскими вооруженными силами и сторонниками экс-президента Башара Асада вспыхнул на газовой электростанции в портовом городе Банияс, который находится в провинции Тартус.

До этого вооруженные столкновения между сторонниками свергнутого президента и новыми властями Сирии возобновились в провинции Латакия и распространились на другие регионы. В ответ на эскалацию насилия департамент общественной безопасности направил подкрепление в район Эль-Кадмуса (провинция Тартус).

Ранее новые власти Сирии объявили в Латакии комендантский час из-за восстания алавитов.

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