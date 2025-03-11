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Лавров оценил намерения Запада отправить миротворцев на Украину

Лавров: идея ввести миротворцев на Украину выглядит попыткой спасти режим в Киеве
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Сергей Гунеев/РИА Новости

Предложения стран Запада отправить миротворцев на Украину на данный момент выглядят как попытки спасти действующую в Киеве власть, сначала нужно разобраться с «расистской практикой» на территории республики. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, передает РИА Новости.

«Миротворцы что будут охранять? Остатки киевского нацистского режима, который принял серию законов, истребляющих русские культуру, язык, СМИ, запретил каноническую УПЦ? Или мы все-таки будем сначала добиваться прекращения этой расистской практики киевского режима?», — сказал Лавров.

С точки зрения министра, перед отправкой миротворцев нужно решить сперва эти проблемы, поскольку в противном случае ситуация будет выглядеть попыткой «спасти остатки этого режима от гнева народного».

До этого Лавров заявил, что Москва не видит возможности для компромисса по вопросу размещения иностранных миротворцев на Украине. По его словам, эта дискуссия ведется «с откровенно враждебной целью», и союзники Украины «даже же не скрывают, для чего им это надо».

Ранее журналист призвал Зеленского спасти украинский народ одним решением.

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