Ирландский журналист Чей Боуз призвал украинского лидера Владимира Зеленского спасти свой народ и уйти в отставку. Так на своей странице в соцсети Х он прокомментировал слова Зеленского о том, что Европа обещала нарастить помощь Киеву.

«Вы не смогли победить Россию с американцами на стороне. Сдавайтесь. Спасите свой народ. Уйдите в отставку. Назначьте выборы. Заключите мир», — написал Боуз.

В феврале президент США Дональд Трамп назвал украинского лидера Владимира Зеленского «диктатором без выборов», который может лишиться страны. Трамп добавил, что «имевший скромный успех как комедиант» Зеленский не мог бы победить в украинском конфликте, но США давали ему деньги.

Срок должностных полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Выборы президента Украины в прошлом году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Сам Зеленский заявлял, что выборы главы государства «несвоевременны» в текущих условиях.

Ранее Зеленского уличили в попытке использовать Европу и НАТО против США.