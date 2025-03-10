Полковник Стариков: без перемирия Киев будет выбирать между ужасом и катастрофой

Если власти Украины откажутся заключать перемирие в ближайшее время, то Киеву придется выбирать между катастрофой и ужасом. С таким заявлением выступил полковник СБУ в отставке Олег Стариков в беседе с YouTube-каналом «Иваницкий про главное».

По его мнению, у Украины сейчас есть два варианта – «плохой» и «очень плохой». Однако через шесть месяцев придется выбирать между «очень плохим» и «ужасным» вариантами. Наконец, через девять месяцев выбор встанет между «ужасом» и «катастрофой», считает Стариков.

Чем дольше будет продолжаться конфликт, тем больше территорий отойдет России, предрек военный.

До этого аналитики из Института изучения войны пришли к выводу, что приостановка помощи ВСУ и прекращение обмена разведданными с Украиной со стороны США отразились на положении Киева на оккупированных территориях в Курской области. Как следует из отчета, Россия намерена использовать приостановку военной помощи и обмена разведданными, чтобы «нанести максимальный ущерб» украинским силам «на местах» в течение ограниченного периода времени до возможного возобновления поддержки Украины.

Ранее в Госдуме оценили отказ Маска отключать ВСУ от Starlink.