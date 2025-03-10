Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Украину предупредили о выборе между «катастрофой» и «ужасом» при отказе от перемирия

Полковник Стариков: без перемирия Киев будет выбирать между ужасом и катастрофой
close
Ukrainian Presidential Press Service/Reuters

Если власти Украины откажутся заключать перемирие в ближайшее время, то Киеву придется выбирать между катастрофой и ужасом. С таким заявлением выступил полковник СБУ в отставке Олег Стариков в беседе с YouTube-каналом «Иваницкий про главное».

По его мнению, у Украины сейчас есть два варианта – «плохой» и «очень плохой». Однако через шесть месяцев придется выбирать между «очень плохим» и «ужасным» вариантами. Наконец, через девять месяцев выбор встанет между «ужасом» и «катастрофой», считает Стариков.

Чем дольше будет продолжаться конфликт, тем больше территорий отойдет России, предрек военный.

До этого аналитики из Института изучения войны пришли к выводу, что приостановка помощи ВСУ и прекращение обмена разведданными с Украиной со стороны США отразились на положении Киева на оккупированных территориях в Курской области. Как следует из отчета, Россия намерена использовать приостановку военной помощи и обмена разведданными, чтобы «нанести максимальный ущерб» украинским силам «на местах» в течение ограниченного периода времени до возможного возобновления поддержки Украины.

Ранее в Госдуме оценили отказ Маска отключать ВСУ от Starlink.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами