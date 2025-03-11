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В ООН прокомментировали массированную атаку украинских дронов на Москву

Троссел: в управлении ООН следят за ситуацией после атаки дронов ВСУ на Москву
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Inna Varenytsia/Reuters

Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) мониторит ситуацию после атаки украинских дронов на Москву, Подмосковье и другие регионы России. Об этом РИА Новости рассказала официальный представитель ведомства Элизабет Троссел.

«Мы внимательно следим за этими атаками, как на Украине, так и в Российской Федерации, и стремимся собрать больше информации», — отметили в управлении.

В течение минувшей ночи дежурные средства ПВО отбили одну из самых массовых атак беспилотников Вооруженных сил Украины. По данным Минобороны РФ, всего в небе над десятью регионами России были сбиты 337 украинских дронов. Основной удар был нацелен на Курскую, Московскую и Брянскую области. Есть погибшие и раненые, повреждены дома и автомобили. Аэропорты в Москве, Ярославле и Нижнем Новгороде временно приостанавливали работу.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала, что прибывшему в столицу генсеку ОБСЕ показали последствия атаки беспилотников ВСУ на многоквартирный жилой дом в Видном.

Ранее в России обвинили ОБСЕ в игнорировании преступлений со стороны ВСУ.

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