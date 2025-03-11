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Беспилотник упал на железную дорогу во Владимирской области

Авдеев: БПЛА упал в районе станции Юрьевец на железную дорогу, есть повреждения
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Станислав Красильников/РИА Новости

Владимирская область подверглась атаке четырех беспилотников. Об этом сообщил губернатор региона Александр Авдеев в своем Telegram-канале.

Два беспилотных летательных аппарата (БПЛА) были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы в Киржачском районе. Третий дрон упал в Александровском районе, обошлось без повреждений.

«Четвертый БПЛА упал в районе станции Юрьевец на железную дорогу. Повреждения незначительные», — написал Авдеев.

По его словам, движение поездов по Горьковской железной дороге не прекращалось.

Губернатор добавил, что по неподтвержденным данным, еще два беспилотника подавлены в Петушинском и Александровском районах. Эта информация проверяется. Авдеев предупредил, что в настоящее время «угроза сохраняется».

В ночь на 11 марта Россия подверглась одной из самых массовых атак беспилотников с 2022 года. Над десятью регионами России сбили перехватили и уничтожили 91 дрон над территорией Москвы и Московской области, 126 — над Курской и 38 — над Брянской областью. Есть пострадавшие, повреждены дома и автомобили. Столичные аэропорты Шереметьево, Домодедово, Жуковский и Внуково временно приостанавливали работу, на местах падения обломков работали экстренные службы.

Ранее Захарова прокомментировала атаку беспилотников ВСУ на Москву.

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