Известный американский блогер находился в Москве во время атаки дронов

Американский блогер Фридман заявил, что находился у места атаки БПЛА на Москву

Известный американский блогер Лекс Фридман рассказал, что находился в Москве во время атаки на нее украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Пост с соответствующим содержанием он опубликовал на своей странице в социальной сети X.

«Эта массированная атака дронов пришлась очень близко к месту, где я нахожусь», — написал Фридман.

По словам блогера, он не пострадал. В то же время американец подчеркнул, что подобные удары «не являются действиями сторон, продвигающих мир».

Фридман анонсировал свою поездку в российскую столицу в конце февраля. Сейчас он рассказал, что в скором времени покинет РФ и отправится в Саудовскую Аравию.

В ночь на 11 марта российские регионы подверглись одной из самых массированных атак украинских БПЛА с 2022 года. Как сообщили в министерстве обороны РФ, над десятью субъектами страны были уничтожены 337 летательных аппаратов. При этом 91 из них сбили в Московской области.

Из-за падения обломков дронов на землю были повреждены несколько домов и автомобилей, пострадали люди. На этом фоне Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье о теракте.

Ранее в Кремле прокомментировали атаку украинских дронов на столичный регион.