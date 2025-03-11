Песков отказался отвечать на вопрос о возможном выходе США из НАТО

Возможный выход США из НАТО не является делом Российской Федерации. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«У НАТО есть свой устав. Вы почитайте устав, там все написано... Это не наше дело», — сказал представитель Кремля.

5 марта газета Daily Mail написала, что президент США Дональд Трамп может отказаться от лидерства своей страны в НАТО в пользу Великобритании или Франции.

По данным издания, командование силами союзников в Европе теперь может перейти от американских генералов к британским или французским из-за того, что США настаивают на переходе большей части ответственности за безопасность Европы от США к самим европейским государствам.

В январе Трамп заявлял, что будет добиваться повышения военных расходов стран — участниц НАТО до уровня 5% от их ВВП. Он отметил, что страны НАТО не смогут добиться поставленных перед ними задач при финансировании в 2% ВВП.

Ранее бизнесмен Илон Маск поддержал идею о выходе США из НАТО.