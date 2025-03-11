Чиновники из Франции и Великобритании объясняли украинцам, как говорить с США

NYT: чиновники Франции и Британии рассказали украинцам, как говорить с США

Французские и британские чиновники рассказали представителям Украины в преддверии переговоров Киева и Вашингтона в Саудовской Аравии, как вести переговоры с американцами. Об этом сообщает американская газета The New York Times.

«По словам украинского чиновника, работавшего в делегации, в минувшие выходные французские и британские чиновники объяснили украинской делегации, как вести переговоры с американцами», - говорится в сообщении издания.

Как напоминает газета, переговоры в Джидде будут первой личной встречей на высоком уровне между Соединенными Штатами и Украиной с тех пор, как встреча в Белом доме 28 февраля между американским президентом и президентом Украины Владимиром Зеленским переросла в спор и оскорбления.

Представители США и Украины 11 марта встретятся в Саудовской Аравии. Вашингтон обозначил главную цель переговоров как «создание рамок для мирного соглашения и прекращения огня». Киев собирается обсудить предоставление гарантий безопасности от Вашингтона и противостоять попыткам навязать невыгодные для украинской стороны условия. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в США назвали условия для возобновления поставок оружия Украине.