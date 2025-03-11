В Госдуме объяснили, чью позицию будет продвигать Зеленский на переговорах с США

Первый заместитель председателя комитета Государственной думы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий в интервью Дума ТВ прокомментировал публикации западных СМИ, в которых утверждается, что у Киева не будет второго шанса в случае провала переговоров с США.

По мнению парламентария, все договоренности украинского лидера Владимира Зеленского будут строиться на тех решениях, которые принимались во Франции и Великобритании.

«Если Зеленский получил стопроцентные гарантии своей безопасности, своей семьи, своих ворованных миллиардов долларов, то, естественно, он будет слушать то, что ему говорят англичане. <...> Все зависит от того, что и как и в каких объемах ему пообещали англосаксы вместе с французами», — сказал Водолацкий.

Как пишет The Economist со ссылкой на чиновников, если переговоры между Украиной и США не увенчаются успехом, у Киева может не остаться второго шанса.

По мнению должностных лиц, неудача в переговорах может привести к усилению давления со стороны Вашингтона. В случае сохранения текущего подхода США Украина рискует оказаться в «серой зоне», что вынудит ее применять более жесткие меры, отмечает один из украинских чиновников.

Ранее в Британии заявили о «странной ситуации» в связи с поездкой Зеленского в Эр-Рияд.