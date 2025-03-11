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Захарова ответила на слухи о визите Уиткоффа в Москву на переговоры с Путиным

Захарова о данных по визиту Уиткоффа в Москву: контакты с США интенсивны
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Пелагия Тихонова/РИА Новости

Контакты России и США на данный момент интенсивны, уровень и формат контактов Москвы и Вашингтона согласовывают оперативно в рабочем режиме. Так официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала РИА Новости сообщения о визите специального представителя президента Соединенных Штатов по Ближнему Востоку Стивена Уиткоффа в Москву.

До этого портал Axios писал, что Уиткофф прилетит в Москву для переговоров с президентом России Владимиром Путиным.

Государственный департамент США и Белый дом пока официально не комментировали эту информацию, однако схожие сообщения транслируют другие американские СМИ, например Bloomberg.

Уиткофф стал первым из высших чиновников новой администрации Дональда Трампа, который приехал в Москву для налаживания диалога между Соединенными Штатами и Россией. Тогда визит увенчался обменом заключенными между Москвой и Вашингтоном, а также началом переговорного процесса в Эр-Рияде.

Ранее Зеленский извинился перед Трампом за скандал в Белом доме.

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