Трамп планирует расширить список стран, откуда будет запрещен въезд в США

Президент США Дональд Трамп планирует расширить список стран, гражданам которых будет запрещен въезд в США, внеся в него Афганистан. Об этом пишет The New York Times.

Въезд в США уже запрещен гражданам Кубы, Ирана, Ливии, Северной Кореи, Сомали, Судана, Сирии, Венесуэлы и Йемена. 5 марта рабочая группа под названием «Запрет на поездки в Афганистан» призвала прибывших в США по действующим визам с неистекшим сроком действия немедленно покинуть территорию Соединенных Штатов.

Сейчас въезда в США ожидают около 250 тыс. граждан Афганистана, при этом десятки тысяч из них уже получили разрешение на работу и нашли место работы и проживания в США. Подчеркивается, что пока неизвестно, как отразитсяи внесение Афганистана в «красный» список стран для въезда на положение граждан Афганистана, получивших грин-карту, и беженцев.

До этого Трамп отменил указ своего преддшественника Джо Байдена и внес Кубу в список стран-спонсоров терроризма.

Ранее в США захотели запретить въезд мигрантов под предлогом борьбы с туберкулезом.