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США раскрыли, что нужно сделать Украине ради возобновления военной помощи

WSJ: Украине нужно предпринять мирные шаги, выходящие за рамки прекращения огня
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Brian Snyder/Reuters

США пока не конкретизировали, какие шаги нужно предпринять Киеву ради возобновления военной помощи ВСУ, однако заявили, что Украине нужно выйти за рамки прекращения огня в этом вопросе. Об этом пишет американская газета The Wall Street Journal.

«Официальные лица США не сообщили, какие конкретные шаги необходимо предпринять Украине для возобновления американской военной поддержки, но предположили, что это должно выйти за рамки прекращения огня», — говорится в сообщении издания.

Газета пишет со ссылкой на заявление госсекретаря США Марко Рубио, что переговоры между Вашингтоном и Киевом в Саудовской Аравии являются «ключом к возобновлению военной поддержки Украины».

7 марта МИД Саудовской Аравии сообщил, что представители США и Украины проведут переговоры по урегулированию конфликта. Стороны обсудят механизмы достижения временного прекращения огня и формирования основ для мирного диалога между Россией и Украиной.

Президент России Владимир Путин в свою очередь заявлял, что российской стороне нужны условия долгосрочного мира, а не перемирие на некоторое время, для того, «чтобы страны НАТО перевооружились и запаслись новым боезапасом». России нужны условия долгосрочного, устойчивого и прочного мира, заключил российский лидер.

Ранее США призвали РФ и Украину сесть за стол переговоров, «пока не слишком поздно».

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