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В США признали безрассудство одного своего решения против России

AT: решение о расширении НАТО было безрассудным шагом США
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Johanna Geron/Reuters

Решение США о расширении НАТО на восток было безрассудным со стороны Вашингтона. Об этом пишет американское издание American Thinker.

«Обстоятельства требуют творческого решения, которое позволило бы Украине сохранить свой суверенитет, а также предотвратить потенциальную возможность третьей мировой войны, к которой, как утверждают, нас приблизило агрессивное расширение безусловного альянса НАТО за последние три десятилетия», — говорится в сообщении издания.

Отмечается, что расширение НАТО после распада Советского Союза стало для России «камнем преткновения», который усилил «переживания по поводу западного вторжения».

До этого экс-постпред США в НАТО Иво Даалдер заявлял, что НАТО не выживет без участия в альянсе Соединенных Штатов, которые являются стержнем военно-политического блока.

Белый дом, писала газета The New York Times, «ясно дал понять», что безопасность Европы больше не является главным приоритетом для Соединенных Штатов, которые хотят сосредоточить ресурсы на своей собственной границе и в Индо-Тихоокеанском регионе, где «Китай стал равным соперником».

Ранее Такер Карлсон выступил за прекращение существования НАТО.

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