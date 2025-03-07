В США заговорили о распаде НАТО

Экс-постпред США Даалдер: НАТО не выживет без участия Америки в альянсе

НАТО не выживет без участия в альянсе Соединенных Штатов, которые являются стержнем военно-политического блока. Об этом заявил экс-постпред США в НАТО Иво Даалдер, его слова приводит американская газета The New York Times.

«Соединенные Штаты являются стержнем альянса, чтобы мы могли контролировать наших союзников и заставлять их делать то, что мы хотим… если вы внезапно вытащите скелет, тело (не выживет – прим. ред.)», — подчеркнул он.

Газета пишет, что НАТО было создано как альянс под американским доминированием, «специально зависящий от американского руководства», вооружения, разведки и воздушных перевозок. Текущая структура командования НАТО принадлежит и управляется Соединенными Штатами, говорится в материале.

NYT напоминает, что Белый дом «ясно дал понять», что безопасность Европы больше не является главным приоритетом для Соединенных Штатов, которые хотят сосредоточить ресурсы на своей собственной границе и в Индо-Тихоокеанском регионе, где «Китай стал равным соперником».

До этого глава МИД Турции Хакан Фидан заявлял, что Европе необходимо создать свой центр силы в случае развала НАТО.

Ранее Такер Карлсон выступил за прекращение существования НАТО.