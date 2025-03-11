Украинский президент Владимир Зеленский опасается потерять власть по завершении конфликта и после подписания мирного соглашения с Российской Федерацией. Об этом в немецком журнале Focus заявил специалист по Восточной Европе Александр Либман.

По его мнению, на предстоящих в стране выборах президент Украины столкнется с большими трудностями, поскольку Зеленский все еще не выполнил обещания, данные своему народу, и многие из этих целей так и не были достигнуты.

Эксперт отметил, что Зеленский может оставаться у власти только до тех пор, пока продолжаются боевые действия с Россией. Либман подчеркнул, что война ведет к беспрецедентной для Украины концентрации власти в руках нынешнего президента. Зеленский также контролирует и СМИ. Завершение конфликта приведет к окончанию этой концентрации власти.

11 марта депутат Европарламента от Словакии Любош Блага заявил, что Зеленский в реальности обезумел, в Киеве, вероятно, произойдет смена власти.

Ранее ирландский журналист обвинил Зеленского в опустошении Украины и потере доверия.