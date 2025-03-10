Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Ирландский журналист заявил об опустошении Украины Зеленским

Журналист Боуз: Зеленский не смог реализовать ни одного пункта плана победы
close
Brian Snyder/Reuters

Ирландский журналист Чей Боуз заявил, что президент Украины Владимир Зеленский не смог реализовать ни одного пункта своего «плана победы» и привел свою страну к опустошению. Своим мнением он поделился на странице в соцсети X.

«Погубил свою армию. Потерял всякое доверие на мировой арене. Обанкротил Евросоюз. Разрушил доверие к НАТО. Опустошил Украину. Украл миллиарды долларов», — написал журналист.

8 марта Боуз заявил, что Зеленский выдает огромные потери Вооруженных сил Украины в Курской области за «величайшую победу». Он также писал, что британская армия станет приоритетной целью для уничтожения и будет разгромлена, если премьер-министр Великобритании Кир Стармер решит ввести войска на территорию Украины. По его словам, ввод войск на Украину обернется катастрофой для Британии — многие солдаты никогда не вернутся, поскольку у них не будет «защиты со стороны НАТО». Для Вооруженных сил РФ британские войска станут приоритетной целью.

Ранее Залужный назвал критическими потери украинских войск.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами