Ирландский журналист Чей Боуз заявил, что президент Украины Владимир Зеленский не смог реализовать ни одного пункта своего «плана победы» и привел свою страну к опустошению. Своим мнением он поделился на странице в соцсети X.

«Погубил свою армию. Потерял всякое доверие на мировой арене. Обанкротил Евросоюз. Разрушил доверие к НАТО. Опустошил Украину. Украл миллиарды долларов», — написал журналист.

8 марта Боуз заявил, что Зеленский выдает огромные потери Вооруженных сил Украины в Курской области за «величайшую победу». Он также писал, что британская армия станет приоритетной целью для уничтожения и будет разгромлена, если премьер-министр Великобритании Кир Стармер решит ввести войска на территорию Украины. По его словам, ввод войск на Украину обернется катастрофой для Британии — многие солдаты никогда не вернутся, поскольку у них не будет «защиты со стороны НАТО». Для Вооруженных сил РФ британские войска станут приоритетной целью.

Ранее Залужный назвал критическими потери украинских войск.