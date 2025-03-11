Госсекретарь США заявил, что Вашингтон не будет оказывать военную помощь России

Рубио: США не будут оказывать военную помощь РФ в рамках конфликта на Украине

Соединенные Штаты никогда не будут оказывать военную помощь России в рамках военного конфликта на Украине, заявил госсекретарь США Марко Рубио. Об этом сообщает газета New York Times (NYT).

Рубио отправился в Саудовскую Аравию на переговоры с представителями Киева. Госсекретарь твердо заверил, что Вашингтон не будет оказывать военную помощь русским.

По словам Рубио, в ходе предстоящих встреч с украинскими чиновниками, скорее всего, будет обсуждаться возможность возобновления военной помощи США Киеву. Госсекретарь уточнил, что позиция Вашингтона по этому вопросу может измениться, если будет видно, что Украина всерьез намерена вести мирные переговоры с Российской Федерацией.

11 марта Рубио заявил, что Украина должна будет уступить России территории в рамках любого мирного соглашения.

7 марта МИД Саудовской Аравии сообщил, что представители США и Украины проведут переговоры по урегулированию конфликта. Стороны обсудят механизмы достижения временного прекращения огня и формирования основ для мирного диалога между Россией и Украиной.

Ранее Трамп призвал Россию и Украину сесть за стол переговоров, «пока не слишком поздно».