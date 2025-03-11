Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Госсекретарь США заявил, что Вашингтон не будет оказывать военную помощь России

Рубио: США не будут оказывать военную помощь РФ в рамках конфликта на Украине
close
Anna Rose Layden/Pool Photo via AP

Соединенные Штаты никогда не будут оказывать военную помощь России в рамках военного конфликта на Украине, заявил госсекретарь США Марко Рубио. Об этом сообщает газета New York Times (NYT).

Рубио отправился в Саудовскую Аравию на переговоры с представителями Киева. Госсекретарь твердо заверил, что Вашингтон не будет оказывать военную помощь русским.

По словам Рубио, в ходе предстоящих встреч с украинскими чиновниками, скорее всего, будет обсуждаться возможность возобновления военной помощи США Киеву. Госсекретарь уточнил, что позиция Вашингтона по этому вопросу может измениться, если будет видно, что Украина всерьез намерена вести мирные переговоры с Российской Федерацией.

11 марта Рубио заявил, что Украина должна будет уступить России территории в рамках любого мирного соглашения.

7 марта МИД Саудовской Аравии сообщил, что представители США и Украины проведут переговоры по урегулированию конфликта. Стороны обсудят механизмы достижения временного прекращения огня и формирования основ для мирного диалога между Россией и Украиной.

Ранее Трамп призвал Россию и Украину сесть за стол переговоров, «пока не слишком поздно».

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Все новости на тему:
Переговоры о мире на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами