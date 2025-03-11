Карлсон: США уничтожили Украину, потому что хотели сражаться с Россией

США уничтожили Украину своим желанием воевать с Россией. Такое мнение выразил американский журналист Такер Карлсон в интервью с другим американским журналистом Крисом Куомо.

«Мы попросту уничтожили Украину, потому что мы хотим сражаться с Россией. Беда заключается в стремлении американской внешней политики к войне с Россией», — заявил журналист.

Карлсон подчеркнул, что произошедшее не имело смысла, более того, желание воевать не отвечает американским интересам как нации.

Журналист добавил, что в США присутствуют люди, которые испытывают «глубокую, эмоциональную ненависть к России», но не объяснил истоки этого чувства. Карлсон отметил, что Вашингтон потратил свыше $100 млрд на помощь Киеву, «будучи банкротом».

Также журналист напомнил, что Украина в конфликте потеряла более миллиона граждан, а вся страна оказалась полностью разрушена.

7 марта МИД Саудовской Аравии сообщил, что представители США и Украины проведут переговоры по урегулированию конфликта. Стороны обсудят механизмы достижения временного прекращения огня и формирования основ для мирного диалога между Россией и Украиной.

28 февраля американский президент Дональд Трамп выразил сожаление о том, что США оказались вовлечены в конфликт на Украине. Глава Белого дома признался, что чувствует за это ответственность.

Ранее госсекретарь США заявил об обязательных уступках Киева ради мира.