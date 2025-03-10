Эксперт назвал недальновидным решение ЕС продолжать поддержку Украины

Решение европейских политиков продолжать поддержку Украины и эскалировать конфликт является недальновидным. Такое мнение в беседе с Tsargrad.tv высказал политолог, кандидат исторических наук Георгий Бовт.

«Никто не думает о долгосрочных последствиях. Я бы так на их месте не поручился бы, не стал бы отдавать руку или голову на отсечение, убеждая электорат в том, что Россия никогда и ни при каких условиях не применит ядерное оружие. Но европейские политики ведут себя так, как будто они действительно в это верят», — сказал эксперт.

Он добавил, что кризис зашел настолько далеко, что Евросоюз ведет себя ситуативно, не думая наперед.

5 марта президент Франции Эммануэль Макрон выступил перед нацией. В частности, он заявил о российской угрозе миру и европейской поддержке Украины, осудил позицию президента США по этому вопросу, назвал армию Франции самой боеспособной в Европе и анонсировал дискуссии о распространении французского ядерного зонтика на европейских партнеров. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

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