Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Эксперт назвал недальновидным решение ЕС продолжать поддержку Украины

Политолог Бовт: поддержка Украины является недальновидным решением Евросоюза
close
Global Look Press

Решение европейских политиков продолжать поддержку Украины и эскалировать конфликт является недальновидным. Такое мнение в беседе с Tsargrad.tv высказал политолог, кандидат исторических наук Георгий Бовт.

«Никто не думает о долгосрочных последствиях. Я бы так на их месте не поручился бы, не стал бы отдавать руку или голову на отсечение, убеждая электорат в том, что Россия никогда и ни при каких условиях не применит ядерное оружие. Но европейские политики ведут себя так, как будто они действительно в это верят», — сказал эксперт.

Он добавил, что кризис зашел настолько далеко, что Евросоюз ведет себя ситуативно, не думая наперед.

5 марта президент Франции Эммануэль Макрон выступил перед нацией. В частности, он заявил о российской угрозе миру и европейской поддержке Украины, осудил позицию президента США по этому вопросу, назвал армию Франции самой боеспособной в Европе и анонсировал дискуссии о распространении французского ядерного зонтика на европейских партнеров. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее аналитики выяснили, опасаются ли граждане европейских стран нападения РФ.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами