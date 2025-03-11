Народный депутат Украины Артем Дмитрук, бежавший из страны из-за политического преследования, раскритиковал внешний вид Владимира Зеленского на вручении премии имени Тараса Шевченко. Об этом Дмитрук написал в своем Telegram-канале.

«На ваших глазах тирания в упадке», — пишет Дмитрук.

Так украинский депутат прокомментировал «извинения» Зеленского в связи с тем, что на премию он пришел не в деловом костюме, а в повседневной одежде. Украинский лидер этими словами намекнул на критику со стороны Соединенных Штатов, где на встречу в Белом доме с президентом США Дональдом Трампом Зеленский также пришел не в деловом костюме.

Также Артем Дмитрук в своем Telegram-канале удивился, что американский президент Дональд Трамп, а не украинский лидер Владимир Зеленский, пытается остановить трагедию украинского народа.

Таким образом депутат прокомментировал материал немецкой газеты Bild о том, что Трамп не возобновит помощь Вооруженным силам Украины (ВСУ), пока Владимир Зеленский не подаст в отставку.

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