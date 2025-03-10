Украинский депутат удивился, что Зеленский не пытается остановить конфликт

Депутат Верховной рады Артем Дмитрук в своем Telegram-канале удивился, что американский президент Дональд Трамп, а не украинский лидер Владимир Зеленский, пытается остановить жертвы украинского народа.

«Ужас ситуации в том, что геноцид украинского народа пытается остановить американец», — поделился Дмитрук.

Таким образом депутат прокомментировал материал немецкой газеты Bild о том, что Трамп не возобновит помощь ВСУ, пока Зеленский не подаст в отставку.

До этого газета The Guardian писала, что Зеленский прибыл в Саудовскую Аравию, где у него запланирована встреча с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бин Салманом.

Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф говорил, что Соединенные Штаты рассчитывают, что встреча в Джидде (Саудовской Аравии) приведет к прогрессу в урегулировании конфликта на Украине. По словам Уиткоффа, между США и Украиной было много обсуждений после встречи президента США Дональда Трампа и Зеленского в конце февраля.

Ранее в Кремле ответили на вопрос о возможных переговорах США и РФ в ближайшее время.