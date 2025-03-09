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Медведев посоветовал Макрону быть осторожнее с ядерным арсеналом

Медведев: Макрону стоит быть осторожнее с ядерным оружием Франции
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Екатерина Штукина/РИА Новости

Президенту Франции Эммануэлю Макрону нужно быть осторожнее с ядерным арсеналом своей страны. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в социальной сети X.

Зампред опубликовал на своей странице фотографию отпечатанных на бумаге тезисов западных политиков. В них говорится о необходимости «стратегического поражения» России, изоляции Москвы и невозможности ядерного конфликта. В конце Медведев заявляет, что подобные планы странам Запада воплотить не удалось, а их лидеры «обделались».

Также политик добавил к записи постскриптум, написанный от руки.

«Эй, Микрон (уничижительная характеристика Макрона — «Газета.Ru»)! Поосторожнее со своим ядерным арсеналом!» — говорится в тексте.

5 марта Макрон выступил с обращением к согражданам. Глава государства заявил, что начнет дискуссии с союзниками о возможности принять страны Европы под защиту французских сил ядерного сдерживания по призыву избранного канцлера ФРГ Фридриха Мерца. Французский лидер напомнил, что ядерное оружие Франции «сохраняет мир и безопасность в Европе с 1964 года».

В ходе своего выступления Макрон также обратился к французам со словами о «российской угрозе» в адрес Франции и всей Европы. Французский лидер подчеркнул, что Париж не может оставаться безучастным зрителем в «мире опасностей». Также президент Франции осудил миролюбивую позицию президента Соединенных Штатов Дональда Трампа.

Ранее эксперт раскрыл, почему Макрон сказал о российской угрозе и вспомнил о ядерном оружии.

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