Маск высмеял присуждение медали Свободы Соросу

Американский предприниматель Илон Маск в социальной сети X прокомментировал решение уходящего президента США Джо Байдена присудить одну из высших гражданских наград страны миллиардеру и основателю фонда «Открытого общества» Джорджу Соросу.

«Байден, присуждающий медаль Свободы Соросу, это пародия», — написал он.

До этого сообщалось, что уходящий президент Соединенных Штатов вручит медали свободы Джорджу Соросу, футболисту Лионелю Месси и политику Хиллари Клинтон, а также еще 16 человекам.

Также награду получит модельер Ральф Лорен, редактор журнала мод Анна Винтур и кинозвезда Дензел Вашингтон. Президентская медаль Свободы является высшей гражданской наградой США. Она вручается лицам, которые внесли «образцовый вклад в процветание, ценности или безопасность Соединенных Штатов, мир во всем мире или другие важные социальные, государственные или частные начинания».

Ранее Маск сравнил Сороса со злодеем Marvel и заявил, что тот «ненавидит человечество».