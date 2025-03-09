Президент Украины Владимир Зеленский попытается сорвать мирные переговоры по урегулированию конфликта на Украине. Об этом в своем Telegram-канале заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене.

«Может ли Зеленский сорвать мирные переговоры? Не просто может, друзья, но обязательно будет пытаться это делать. Зеленский одержим своей властью и величием с маниакальным пристрастием», — заявил он.

По словам депутата, перемирие, которого хочет президент США Дональд Трамп, станет для украинского лидера последней подписью на посту президента. Парламентарий объяснил это тем, что одним из условий мира будет объявление выборов на Украине и отмена военного положения. Он отметил, что отмена военного положения, скорее всего, не затронет все регионы страны, оно останется в Херсонской и Запорожской областях.

Дубинский подчеркнул, что после подписания мирного соглашения Зеленскому «придется бежать».

До этого неназванный британский министр в беседе с обозревателем газеты The Times Марком Урбаном заявил, что Зеленский является препятствием для мира на Украине. По данным автора издания, проблема заключается в том, что Зеленский отказывался от дипломатического взаимодействия с Россией.

Ранее экс-премьер Украины рассказал, на что готов Зеленский ради сохранения власти.