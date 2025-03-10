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Зеленский прибыл в Саудовскую Аравию

Зеленский прибыл на переговоры в Саудовскую Аравию
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Brian Snyder/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Саудовскую Аравию. Об этом сообщает The Guardian.

Там у него запланирована встреча с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бин Салманом.

После встречи украинского лидера с наследным принцем в стране останутся представители Украины для дальнейших переговоров с делегацией США. В состав украинской делегации войдут: глава офиса президента Украины Андрей Ермак, глава МИД Андрей Сибига, министр обороны Рустем Умеров, а также командир 93-й бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) Павел Палиса.

Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф заявил, что Соединенные Штаты рассчитывают, что встреча в Джидде (Саудовской Аравии) приведет к прогрессу в урегулировании конфликта на Украине. По словам Уиткоффа, между США и Украиной было много обсуждений после встречи президента США Дональда Трампа и Зеленского в конце февраля.

Ранее Трамп призвал Россию и Украину сесть за стол переговоров, «пока не слишком поздно».

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