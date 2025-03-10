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Путин назначил Игоря Чайку заместителем главы Россотрудничества

Путин назначил Игоря Чайку замглавы Россотрудничества
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Максим Блинов/РИА Новости

Президент России Владимир Путин своим указом назначил главу общественного совета при Россотрудничестве Игоря Чайку заместителем руководителя ведомства. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

«Назначить Чайку Игоря Юрьевича заместителем руководителя Федерального агентства по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству», — говорится в тексте указа.

Игорь Чайка возглавляет общественный совет при Россотрудничестве с 2021 года, а также является предпринимателем и членом координационного совета ассоциации «Деловая Россия».

Россотрудничество — федеральный орган исполнительной власти, чья деятельность направлена на реализацию государственной политики международного гуманитарного сотрудничества, содействие распространению за рубежом объективного представления о современной России. С июня 2020 года его возглавляет Евгений Примаков.

Ранее глава Россотрудничества назвал «шизой» рассылку о митинге от имени Русского дома в Баку.

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