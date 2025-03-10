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Путин одобрил подписание соглашения с Бурунди по осужденным

Путин одобрил подписание соглашения с Бурунди о передаче осужденных
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Евгений Паулин/РИА «Новости»

Президент России Владимир Путин своим распоряжением одобрил подписание соглашения с Республикой Бурунди о передаче лиц, осужденных к лишению свободы. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

«Принять предложение правительства Российской Федерации о подписании соглашения между Российской Федерацией и Республикой Бурунди о передаче для отбывания наказания лиц, осужденных к лишению свободы», — сказано в тексте распоряжения.

Передача осужденного между РФ и Бурунди станет возможна, если в принимающем государстве совершенное им злодеяние также наказывается лишением свободы, а оставшийся срок заключения составляет не менее года.

В октябре 2022 года сообщалось, что Путин предоставил российское гражданство бывшему второму вице-президенту Бурунди Жозефу Буторе. Буторе занимал пост второго вице-президента Бурунди в период с 2015 по 2020 год. В 2018 году политика наградили государственной наградой РФ — орденом Дружбы.

Ранее США сняли санкции с Бурунди.

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