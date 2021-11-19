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США спустя шесть лет сняли санкции с Бурунди

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J. Scott Applewhite/AP

Президент США Джо Байден отменил санкции и визовые ограничения в отношении Бурунди. Как отметили в пресс-службе Госдепа, Вашингтон признает факт перехода власти в стране по итогам прошлогодних выборов и проводимые новым правительством реформы.

«Мы признаем прогресс, достигнутый президентом (Эваристом) Ндайишимие в борьбе с торговлей людьми, экономическими реформами и борьбой с коррупцией, и призываем к дальнейшему прогрессу. Сегодняшние действия подчеркивают, что санкции США реагируют на изменения обстоятельств и могут быть отменены после положительных шагов», — говорится в заявлении ведомства.

Санкции США против Бурунди действовали начиная с 2015 года, в меры входили визовые ограничения и заморозка активов ряда представителей правительства. Основной причиной для появления санкций стал кризис в государстве, который вспыхнул из-за желания прошлого лидера пойти на третий президентский срок — это привело к протестам и насилию, в результате которого погибло более 1 тыс. человек.

Ранее сообщалось, что в Конгрессе Байдена призвали ужесточить санкции в отношении России.

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