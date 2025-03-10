В Еврокомиссии заявили, что США не пытаются избежать торгового конфликта с ЕС

Reuters: США не идут на переговоры о предотвращении торгового конфликта с ЕС

Администрация президента США Дональда Трампа не намерена идти на переговоры по предотвращению торгового конфликта с Евросоюзом. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на еврокомиссара по торговле Мароша Шефчовича.

«В конце концов, одной рукой хлопать нельзя. Администрация США, похоже, не намерена заключать сделку. Наши двери открыты. Но, конечно, если это не принесет положительного результата, в таком случае мы всегда будем защищать европейский бизнес, работников и потребителей от необоснованных тарифов», — сказал Шефчович.

Он уточнил, что в феврале посещал Вашингтон, чтобы начать диалог и избежать «ненужных последствий мер и контрмер».

До этого президент Франции Эммануэль Макрон говорил, что Европейский союз разрабатывает ответные меры на возможное введение США тарифов на европейские товары, но продолжает диалог с Вашингтоном.

Ранее Макрон высказался против перемирия на Украине.